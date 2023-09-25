Польша готова усилить границу со Словакией

Пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер заявил в эфире телеканала Polsat, что Польша близка к решению усилить границу со Словакией.

Представитель правительства уточнил, что кабин получает информацию о том, что через Словакию в Польшу по балканскому маршруту попадают нелегальные мигранты.

«В связи с информацией о том, что нелегальные мигранты попадают в Польшу по балканскому маршруту через Словакию, мы близки к принятию решения об ужесточении контроля на границе со Словакией», — сказал он.

Мюллер добавил, что мигранты рассматривают Польшу и Словакию, как транзитные страны, чтобы направится в Германию.

Он отметил, что в первую очередь рассматривается усиление контроля на границе со Словакией, но не исключается усиление контроля и на границе с Германией из-за итальянского миграционного маршрута.

При этом пресс-секретарь кабмина подчеркнул, что решение еще не принято, так как правительство хочет согласовать этот шаг с партнерами.

До этого кандидат в польский сейм от «Третьего пути» Рышард Петру заявил, что Германии «надоело» привозить мигрантов в страну после того, как стало известно, что Берлин планирует усилить контроль на границе с Польшей.

Ранее во Франции рассказали, в каких случаях в Европе не рады мигрантам.