Кадыров показал видео, на котором его сын избивает мужчину в СИЗО

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — говорится в сообщении, сопровождающем ролик.

Глава региона добавил, что гордится поступком сына.

27 мая жителя Волгограда 19-летнего Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

Позже уполномоченный по правам человека по Чечне Солтаев пообещал проверить ситуацию с якобы избиением арестованного за сожжение Корана 19-летнего Журавеля. Тот утверждает, что в СИЗО он подвергся насилию со стороны 15-летнего сына Кадырова. Проверку поручила провести омбудсмен по правам человека в России Москалькова. Журавель находится в СИЗО Грозного. Его арестовали на два месяца по делу об оскорблении чувств верующих. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.