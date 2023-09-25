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В США рассказали, что было бы с Украиной без военной помощи Вашингтона

Экс-главком США Ходжес: без помощи Вашингтона Украина была бы уже повержена

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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина без помощи Соединенных Штатов уже проиграла бы в конфликте с Россией, передает телеканал CBS News.

«Без такой помощи, думаю, Украина бы уже, наверное, была захвачена, повержена. Определенно, потеряла бы больше», — сказал отставной генерал.

По его мнению, администрация президента США Джо Байдена не смогла должным образом объяснить американским гражданам, на что на Украине идут их налоги.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый пакет помощи от Соединенных Штатов — это то, что нужно Украине.

22 сентября Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата.

До этого конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден находится «в кармане» у Зеленского. По ее словам, главе Украины стоило бы сменить свой спортивный костюм перед тем, как требовать деньги Вашингтона.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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