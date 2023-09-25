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Эксперт объяснил, почему чествование нациста в Канаде выгодно России

Дипломат Козюлин: на овациях нацисту в Канаде РФ может построить информкомпанию

Чествование в парламенте Канады престарелого бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки может стать основой для информационной компании России. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, Москва в силах показать станам Запада, кого на самом деле поддерживают их власти.

«Работа должна вестись по всем доступным каналам — выступления в рамках заседаний международных организаций, публикации в ведущих изданиях мира. При этом важно правильно расставить акценты. Во-первых, нам стоит сосредоточиться на личной истории нациста, который оказался в канадском парламенте», — отметил эксперт.

Он добавил, что инициируя диалог с западными гражданами, Россия показывает себя с сильной стороны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

В связи с этим инцидентом посольство России направит в МИД Канады ноту.

Ранее в Совфеде объяснили, как чествование нациста отразится на репутации Канады.

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