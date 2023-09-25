Стали известны даты президентских выборов в Египте

Глава национальной избирательной комиссии Валид Хамза заявил, что президентские выборы в Египте пройдут с 10 по 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на национальное телевидение.

«Египетские власти приглашают граждан страны, которые имеют право голоса, принять участие в выборах президента, они пройдут на территории Египта с 10 по 12 декабря 2023 года», — сказал он.

Хамза отметил, что голосование на выборах главы Египта за пределами страны пройдет с 1 по 3 декабря.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что Египет рассматривает возможность провести выборы президента страны до конца 2023 года.

13 сентября председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования, заявила, что предстоящие в 2024 году выборы президента РФ по значимости и воздействию на будущее несопоставимы с прошлыми.

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