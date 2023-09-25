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Экс-глава Еврокомиссии назвал условие для завершения украинского конфликта

Экс-глава Еврокомиссии: лишь диалог США и КНР может завершить украинский кризис

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Global Look Press

Урегулирования конфликта на Украине можно добиться только при участии Китая и США. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейской комиссии (ЕК) Романо Проди, передает ТАСС.

«Или американцы и китайцы приходят к соглашению, или мира не будет», — указал он.

Проди подчеркнул, что диалог между представителями Пекина и Вашингтона «частично начался». При этом еще день назад экс-руководитель ЕК назвал серьезной ошибкой отсутствие посредничества ООН при урегулировании украинского кризиса.

Бывший глава итальянского правительства уточнил, что международное сообщество свело к нулю роль Всемирной организации в данном вопросе. В связи с этим он задался вопросом, как мир будет развиваться в будущем, если глобальные структуры перестанут выполнять свои функции.

25 сентября газета aif.ru опубликовала интервью с председателем Совета движения «Другая Украина» Виктором Медведчуком, в рамках которого он назвал три условия для завершения боевых действий. По мнению собеседника издания, одним из них является признание интересов и суверенитета государств, не относящихся к Западу. Второе и третье условие, в свою очередь, представляют собой приоритет жизней людей над любыми политическими интересами и создание новой системы международной безопасности.

Ранее в Еврокомиссии пожаловались на ослабление покупательной способности стран региона из-за конфликта на Украине.

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