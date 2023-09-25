В Кремле прокомментировали нападение на монастырь в Косово

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нападение на монастырь в Косово.

По его словам, он не владеет деталями, но «не секрет, что против сербов есть провокации».

«И вокруг провокаций всегда шумиха. Но по данному случаю я не стал бы комментировать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на севере Косово в ночь на 24 сентября был убит полицейский.

Силы НАТО в регионе заявили, что готовы подключиться к ситуации. На территорию православного монастыря Баньска вторглась группа вооруженных людей в масках на бронированном автомобиле, косовская полиция начала спецоперацию.

Президент Сербии Вучич заявил о гибели трех граждан страны и созвал Совбез.

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в связи с инцидентом заявил, что переговоры о нормализации отношений с Сербией зашли в тупик. Одной из причин Курти назвал позицию спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, который говорил о необходимости создания в Косово сообщества сербских муниципалитетов для обеспечения прав и безопасности сербов.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.