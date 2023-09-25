Высокопоставленные чиновники США посетят Армению 25 сентября

Высокопоставленные американские чиновники, в частности глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, прибудут 25 сентября в Армению из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на одного из чиновников.

Отмечается, что это будет первый визит высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов в Армению с момента прекращения в Карабахе азербайджанской антитеррористической операции.

По данным агентства, Пауэр встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и «подтвердит поддержку США демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении, а также приверженность решению гуманитарных потребностей Нагорного Карабаха».

Пауэр станет первой главой USAID, посетившей Армению. Она намерена обговорить ситуацию вокруг этнических армян в Нагорном Карабахе и меры по решению гуманитарного кризиса в регионе.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и призывают к беспрепятственному доступу международных гуманитарных организаций и коммерческого транспорта», — заявил собеседник Reuters.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.