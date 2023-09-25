Сенатор Нарусова получила предупреждение за поездку в страну НАТО

Комитет Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности «жестко предупредил» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в государства — члены НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате законодательного органа страны.

Незадолго до этого ряд Telegram-каналов распространил информацию, согласно которой Нарусова некоторое время провела на территории Испании. При этом собеседник агентства подчеркнул, что подобное поведение сенатора дискредитирует ее статус и в целом подрывает доверие к верхней палате парламента.

По словам источника, в ходе соответствующего заседания членов Совфеда приводились конкретные факты о выезде матери журналистки Ксении Собчак за границу. В результате парламентарии посчитали возмутительным решение коллеги посетить одну из стран Североатлантического альянса в период проведения спецоперации.

«Комитет располагает информацией о пересечении границы и отсутствии Нарусовой в стране с 18 июля по 6 августа», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сенаторы также обратили внимание на отсутствие попыток законодателя от Тывы объяснить свои действия жителям региона. В то же время парламентарии вынесли на обсуждение вопрос, касающийся отсутствия Нарусовой на совещаниях в преддверии завершения весенней сессии.

До этого в аппарате сенатора заявили «Газете.Ru», что не располагают сведениями о вынесенном в отношении Нарусовой предупреждении из-за поездки в Испанию. Как пояснил собеседник издания, во время заседания комиссии законодатель принимала участие в совещании профильного комитета. Также представители парламентария отметили, что не могут дать никаких комментариев по поводу ее возможного отсутствия на собраниях, завершающих весеннюю сессию палаты.

Ранее Нарусова объяснила, почему голосовала против принятия закона о дискредитации участников СВО.