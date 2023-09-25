Зеленский и Ермак в США встретились с бывшим госсекретарем Киссинджером

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак встретились с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, сообщает «Страна.ua».

«Был очень рад увидеться, вышел действительно глубокий разговор. Генри Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО. Благодарен за отличную встречу», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский провел встречу с Киссинджером и влиятельными американскими бизнесменами, на которой обсуждались усилия по восстановлению Украины. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеканал CNN.

В совещании, созванном банком JPMorgan Chase в центре Манхэттена, кроме Зеленского и Киссинджера приняли участие бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, миллиардеры Роберт Крафт, Майк Блумберг, Билл Акман, Барри Стернлихт.

На встрече велось обсуждение способов экономической поддержки Украины и инвестирования в восстановление страны. По данным телеканала, обсуждение длилось дольше, чем это предполагалось, и в итоге было признано продуктивным. Хотя, отмечает CNN, пока неясно, привела ли встреча к каким-либо твердым обязательствам со стороны лидеров американского бизнеса.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.