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В Ереване задержали депутата оппозиционной фракции

В Ереване задержали депутата оппозиционной фракции «Армения» Тадевоса Аветисяна

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Национальное собрание Армении

В Ереване задержали депутата оппозиционной фракции «Армения» Тадевоса Аветисяна. Об этом сообщил его адвокат Арсен Бабаян, передает «Sputnik Армения».

Политика задержали в ходе акции неповиновения властям, проходящей несколько дней в Ереване. Протестующие просят отставки премьер-министра Никола Пашина из-за признания им Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

Аветисян с 2006 года является членом партии «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» (АРФД). 20 июня 2021 года он был избран депутатом национального собрания по общегосударственному избирательному списку блока партий «Айастан» («Армения»).

Аветисяну 47 лет, он женат и имеет двоих детей.

В этот же день стало известно, что в Армении на один месяц арестовали сына бывшего президента республики Роберта Кочаряна Левона Кочаряна.

Кочаряна-младшего также задержали во время акции неповиновения властям, но 23 сентября.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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Война в Карабахе
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