Экс-премьер Словакии призвал отказаться от военной помощи Украине

Бывший глава кабинета министров Словакии Роберт Фицо, который намерен принять участие в парламентских выборах 30 сентября, выступил за отказ страны от военной поддержки Украины. Об этом пишет Bloomberg.

В материале указано, что экс-премьер покинул свой пост в 2018 году в результате массовых протестов. Однако он продолжает активно заниматься политикой, называя действующего президента республики Зузану Чапутову «американским агентом».

«Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине <...> и выступил против ее вступления в НАТО», — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, подобная риторика может стать для экс-председателя правительства подспорьем на предстоящих выборах. Все из-за того, что Словакия является наиболее пророссийски настроенным государством в Европейском союзе (ЕС), уточняется в материале.

До этого бывший премьер-министр Словакии дал интервью агентству Associated Press, в котором заявил о намерении добиться прекращения поставок вооружений в зону конфликта в случае победы на выборах. В частности, подобное произойдет при условии вхождения его партии Smer в правительство.

В конце сентября в республике состоятся парламентские выборы, после завершения которых будет сформирован новый кабинет министров. Он придет на смену действующему правительству Словакии во главе с руководителем Национального банка страны Людовитом Одором.

Ранее власти Словакии продлили запрет на импорт украинского зерна.