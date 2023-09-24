Дипломат призвал диаспору повлиять на отношение Италии к РФ

Посол России в Италии Алексей Парамонов призвал представителей диаспоры и дипломатов убедить руководство страны изменить политику в отношении РФ. Об этом пишет РИА Новости.

С таким заявлением Парамонов выступил на открытии 15-й конференции Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии (КСАРСИ) на площадке Русского дома (РЦНК) в Риме.

По словам дипломата, в настоящий момент из-за политики итальянского правительства разрушается наследие многолетнего сотрудничества двух стран. В качестве примера деградации двусторонних отношений Парамонов упомянул о запрете «реализовать с Россией любые совместные культурные, гуманитарные, научные мероприятия» для любых «субъектов итальянского права».

При этом он отметил, что вопреки «демонизации» России в стране сохраняется дружелюбное отношение к россиянам.

До этого в Общественной палате прокомментировали обвинение России в миграционном кризисе в Италии со стороны замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика.

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