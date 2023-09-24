Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дипломат призвал диаспору повлиять на отношение Италии к РФ

Посол Парамонов призвал диаспору убедить Италию изменить политику в отношении РФ

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Посол России в Италии Алексей Парамонов призвал представителей диаспоры и дипломатов убедить руководство страны изменить политику в отношении РФ. Об этом пишет РИА Новости.

С таким заявлением Парамонов выступил на открытии 15-й конференции Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии (КСАРСИ) на площадке Русского дома (РЦНК) в Риме.

По словам дипломата, в настоящий момент из-за политики итальянского правительства разрушается наследие многолетнего сотрудничества двух стран. В качестве примера деградации двусторонних отношений Парамонов упомянул о запрете «реализовать с Россией любые совместные культурные, гуманитарные, научные мероприятия» для любых «субъектов итальянского права».

При этом он отметил, что вопреки «демонизации» России в стране сохраняется дружелюбное отношение к россиянам.

До этого в Общественной палате прокомментировали обвинение России в миграционном кризисе в Италии со стороны замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях