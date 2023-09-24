В НАТО призвали начать бомбить Белград

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал бомбить Белград в рамках новой интервенции альянса. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

«В Баньска началась сербская война против Косово... Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» — сказано в сообщении.

Кроме того, Фелингер обвинил Россию в эскалации сложившейся ситуации.

24 сентября стало известно, что силы Североатлантического альянса для Косова присутствуют в зоне проведения операции косовской полиции и готовы подключиться в случае необходимости.

До этого премьер республики Косово Альбин Курти заявлял, что в ночь на 24 сентября около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края неизвестные обстреляли косовских полицейских. Президент Косово Вьоса Османи обвинила в нападении «сербские преступные банды».

22 сентября дворы трех представителей партии «Сербский список» в Косово и Метохии в ночь на пятницу закидали гранатами, сообщали в канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии. Там назвали подобный акт попыткой запугивания.

Ранее в Косово пригрозили президенту Сербии Александару Вучичу арестом.