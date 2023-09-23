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Немецкий профессор предостерег Украину от потери помощи США

Профессор Хайнеман-Грюдер: Украина может рассчитывать на помощь США еще полгода

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Shannon Stapleton/Reuters

Немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер в эфире канала Phoenix заявил, что Украина в скором времени не сможет получать прежнюю финансовую и военную помощь от США.

По его словам, время, в течение которого Украина может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено.

«Вероятно, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться еще полгода», – предположил он.

По мнению эксперта, активная поддержка Киева прекратится в преддверии выборов в США. Также он уверен, что, если США сократят помощь, остальные страны Запада последуют их примеру.

До этого член палаты представителей Байрон Дональдс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США не вовремя, конгресс не может сейчас выделить ему денег, которых нет.

Также спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским, которая пройдет 21 сентября не намерен гарантировать ему новый раунд финансирования.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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