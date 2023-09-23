Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что визит главы Украины Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Киевом территорий, которые необходимы Вашингтону для доступа к природным ресурсам и промышленной базе. Об этом он рассказал в интервью Стивену Гарднеру на Youtube.

«Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины не перспективны…. Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать», — сказал Джонсон.

Как отметил эксперт, США хотели получить доступ к территориям, которые сейчас контролирует Россия. Невозможность Киева контролировать эти регионы привела к тому, что в Вашингтоне потеряли интерес к Украине, считает Джонсон.

По его словам, по этой причине Зеленский был недоволен встречами в ООН, так как ему не пообещали новых вооружений.

Ранее Зеленский приезжал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер был в столице Соединенных Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.

До этого Владимир Зеленский заявил, что на встрече со спикером палаты представителей конгресса, республиканцем Кевином Маккарти предложил ему поддержать дополнительную помощь для Украины, но тот заявил, что ему «придется преодолеть яростную критику». В то же время Зеленский назвал встречу «хорошей», отметив, что стороны «понимают друг друга».

Ранее бывший американский разведчик пригрозил Зеленскому военным переворотом.