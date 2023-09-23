В России заверили, что строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии произойдет в любом случае

Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире «Россия 24» высказал мнение, что проект строительства в Венгрии атомной электростанции «Пакш-2» будет осуществлен, несмотря на давление Запада.

По его словам, «много летит стрел» из ЕС, США, Великобритании в адрес руководства Венгрии и самого проекта, но это тот случай, «когда караван идет и будет идти при любом раскладе».

Лихачев добавил, что официальный Будапешт положительно относится к участию «Росатома» в реализации АЭС, поэтому никаких проблем возникнуть не должно, несмотря на позицию Запада.

Также гендиректор «Росатома» публично назвал «провокационными слухами» сообщения ряда СМИ о предполагаемом отказе Венгрии от российского топлива для АЭС «Пакш». Лихачев подчеркнул, что эти сообщения ничем не подтверждены и являются недостоверными.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция на территории Венгрии, построенная в 1970-х годах при содействии СССР. В 2014 году Российская Федерация и Республика Венгрия подписали соглашение о строительстве при участии «Росатома» второй очереди АЭС «Пакш» — двух энергоблоков. Сооружение котлована под блоки стартовало в сентябре 2022 года.

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия отказалась от российского ядерного топлива на АЭС «Пакш».