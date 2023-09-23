В Британии не захотели комментировать удар Storm Shadow по Севастополю

Заместитель министра иностранных дел Британии Тарик Ахмад отказался как-либо комментировать информацию, согласно которой украинская атака на Севастополь была осуществлена при помощи ракет Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее агентство направило внешнеполитическому ведомству Соединенного королевства соответствующий запрос, однако конкретного ответа так и не последовало. Ахмад ограничился общими фразами, не став подтверждать или опровергать применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет английского производства.

«Как у любого суверенного государства, у Украины есть право на самооборону. И Великобритания поддерживает суверенную Украину», — сказал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Днем 22 сентября украинские военные нанесли удар по штабу Черноморского флота, расположенного в Севастополе. В результате атаки в здании начался пожар, на локализацию которого сотрудникам экстренных служб понадобилось полдня.

Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, из-за действий ВСУ в 10 жилых домах оказались выбиты окна. При этом шесть человек получили ранения.

Ранее украинские солдаты применили ракеты Storm Shadow для атаки на судоремонтный завод в Севастополе.