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Байден планирует принять участие в забастовке рабочих американского автопрома

Байден заявил, что присоединится к забастовке рабочих автопрома в Мичигане

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Julia Nikhinson/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен принять участие в забастовке работников сферы автомобильной промышленности, которая проходит в штате Мичиган. Об этом сообщается в официальном аккаунте американского лидера на платформе X (бывший Twitter).

В публикации указано, что 26 сентября глава государства прибудет в Мичиган и присоединится к участникам забастовки. Таким образом он хочет продемонстрировать свою солидарность с членами профсоюза United Auto Workers (UAW) и оказать им поддержку в борьбе за свои права.

«Пришло время для заключения взаимовыгодного соглашения, которое позволит американскому автопроизводству процветать благодаря хорошо оплачиваемым рабочим местам», — говорится в сообщении.

16 сентября представители UAW заявили о начале всеобщей забастовки на заводах компаний по производству автомобилей Ford, General Motors и Stellantis. Согласно имеющейся информации, основными требованиями сотрудников являются повышение заработных плат и увеличение продолжительности отпусков. Также граждане планируют добиться от работодателей улучшения пенсионного обеспечения, рассказал на YouTube-канале профсоюза его лидер Шон Фейн.

Ранее Джо Байден попал в неловкую ситуацию после встречи с бразильским коллегой Лулой да Силва на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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