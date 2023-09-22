Блинкен прокомментировал действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что применение Азербайджаном силы в Нагорном Карабахе на этой неделе противоречит усилиям по урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военные действия Азербайджана, в соответствии с общей позицией США, неприемлемы и противоречат усилиям, которые прилагаются, а также тем усилиям, которые прилагают обе страны, чтобы найти и мирное решение в регионе.

По его словам, это отражает интересы двух стран, которые внесли в эту работу свой вклад, в том числе и президент Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы с Европейским союзом поддерживаем эту работу. Так что действия, которые мы видели на этой неделе, просто противоречат этим усилиям», —

До этого представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что проект мирного договора был передан Армении.

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей антитеррористической операции в Нагорном Карабахе и восстановлении суверенитета страны.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.