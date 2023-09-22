Зеленский и Байден отказались отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции

Пресс-конференция по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, которая проходила совместно с президентом США Джо Байденом, закончилась скандалом. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как передает издание, Зеленский и Байден не стали отвечать на вопросы журналистов. В свою очередь представители СМИ старались перекричать друг друга, пытаясь получить ответ на интересующий вопрос.

При этом, как указывает «МК», политики не реагировали на журналистов и просто сидели молча.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что встреча Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом была продуктивной.

Газета The New York Times писала, что во время встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне украинский лидер попросил предоставить Киеву новые ракеты ATACMS, а также пообещал, что украинское контрнаступление продолжится осенью и зимой, несмотря на погоду.

Ранее в Госдуме назвали позором выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.