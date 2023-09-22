Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии рассказали, как отреагируют на блокаду грузо- и пассажиропотоков Латвией

Белоруссия ответит на блокаду транспортных потоков Латвией экономическими мерами

close
100%
Reuters

Белоруссия планирует отреагировать на решение латвийской стороны о прекращении функционирования пункта пропуска «Урбаны-Силене» конкретными экономическими мерами, сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-службы МИД республики.

В комментарии внешнеполитического ведомства говорится, что решение латвийской стороны о прекращении функционирования пункта пропуска «Урбаны-Силене» является очередным откровенно недружественным политизированным шагом.

«Беларусь отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков в том числе конкретными экономическими мерами», — заявили в МИД.

19 сентября сообщалось, что Латвия закроет один из двух КПП на границе с Белоруссией — Силене — объясняя это наплывом нелегальных мигрантов.

Позже стало известно, что власти Латвии не оповещали белорусскую сторону о закрытии погранпункта пропуска «Силене».

Ранее Польша уведомила Белоруссию о запрете въезда машин с российскими номерами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях