В Белоруссии рассказали, как отреагируют на блокаду грузо- и пассажиропотоков Латвией

Белоруссия планирует отреагировать на решение латвийской стороны о прекращении функционирования пункта пропуска «Урбаны-Силене» конкретными экономическими мерами, сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-службы МИД республики.

В комментарии внешнеполитического ведомства говорится, что решение латвийской стороны о прекращении функционирования пункта пропуска «Урбаны-Силене» является очередным откровенно недружественным политизированным шагом.

«Беларусь отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков в том числе конкретными экономическими мерами», — заявили в МИД.

19 сентября сообщалось, что Латвия закроет один из двух КПП на границе с Белоруссией — Силене — объясняя это наплывом нелегальных мигрантов.

Позже стало известно, что власти Латвии не оповещали белорусскую сторону о закрытии погранпункта пропуска «Силене».

Ранее Польша уведомила Белоруссию о запрете въезда машин с российскими номерами.