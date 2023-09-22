В Кремле прокомментировали заявления Польши о необходимости страны вооружаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал Польшу агрессивной страной, вмешивающейся в чужие внутренние дела.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сообщал, что Варшава перестала поставлять вооружение Киеву, поскольку сама активно вооружается.

Представитель Кремля отметил, что Польша является не самым комфортным соседом для Белоруссии, поэтому Минск и Москва начеку.

«Страна агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела, но в данном случае наши белорусские друзья и союзники и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые могут исходить от Польши», — сказал он.

Также Дмитрий Песков заявил, что трения между Варшавой и Киевом продолжат нарастать.

20 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Украина больше не получает оружие от Польши, поскольку Варшава решила вооружаться сама. Он также напомнил о принципе «хочешь мира — готовься к войне» и подчеркнул, что Польша сделала увеличенные заказы у производителей вооружений.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.