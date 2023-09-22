Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали заявления Польши о необходимости страны вооружаться

Песков: Москва и Минск начеку из-за потенциальных угроз со стороны Польши

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал Польшу агрессивной страной, вмешивающейся в чужие внутренние дела.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сообщал, что Варшава перестала поставлять вооружение Киеву, поскольку сама активно вооружается.

Представитель Кремля отметил, что Польша является не самым комфортным соседом для Белоруссии, поэтому Минск и Москва начеку.

«Страна агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела, но в данном случае наши белорусские друзья и союзники и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые могут исходить от Польши», — сказал он.

Также Дмитрий Песков заявил, что трения между Варшавой и Киевом продолжат нарастать.

20 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Украина больше не получает оружие от Польши, поскольку Варшава решила вооружаться сама. Он также напомнил о принципе «хочешь мира — готовься к войне» и подчеркнул, что Польша сделала увеличенные заказы у производителей вооружений.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях