Политолог рассказал о судьбе Карабаха под контролем Азербайджана

С приходом Азербайджана жизнь в Нагорном Карабахе не только стабилизируется, но и улучшится. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир. Он обратил внимание на масштабное строительство, развернутое на территориях, находящихся за пределами Карабаха и взятых под контроль Баку.

«Физулинский и еще семь районов, где идет бешеное строительство. Я думаю, мы будем наблюдать в Карабахе точно так же. Это будет своего рода даже показатель — мол, посмотрите, как жизнь региона изменилась при возвращении и при новых-старых властях», — отметил политолог.

По его мнению, русский язык также останется в обиходе в Карабахе. При этом возможные этнические чистки на данной территории — не более чем «страшилки», разгоняемые в соцсетях, добавил Шафир.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе. Целью боевых действий было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии из региона.

21 сентября представители Азербайджана и армянского населения Карабаха провели встречу в Евлахе. Переговоры завершились без соглашения, однако стороны договорились о дальнейших контактах. В Баку по итогам встречи заявили о перспективах заключения мирного соглашения.

Ранее Ереван заявил о готовности принять беженцев из Карабаха.