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В Турции выразили надежду на долгосрочный мир в Карабахе после операции Баку

МО Турции: Анкара рассчитывает на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил в интервью газете Milliyet, что Анкара рассчитывает на долгосрочный мир после операции ВС Азербайджана в Карабахе.

«По окончании однодневного периода они (представители вооруженных формирований в Карабахе. — «Газета.Ru») сказали: «Мы сдаемся, мы сдадим все наше оружие и уйдем отсюда». Россия в своем заявлении также отметила, что все земли там принадлежат Азербайджану. Правильно», — сказал Гюлер.

Турецкий министр также упомянул заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не имеет никакого отношения к тем, кто находится в Карабахе. Гюлер при этом задался вопросом, кто их поддерживает, если заявления армянской стороны правдивы.

«Я надеюсь, что эти события станут шагом к долгосрочному миру. Особенно, если Армения будет должным образом выполнять свои обязанности и пункты мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки, в регионе установится атмосфера мира и спокойствия», — сказал министр национальной обороны Турции.

До этого Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с «успешным завершением» операции в Карабахе.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Степанакерт с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Армении сообщили, что Еревану и Баку нужно наладить мирные отношения.

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Война в Карабахе
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