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Правительству Польши прогнозируют проблемы из-за ссоры с Украиной

Politico: правящая партия Польши может лишиться поддержки из-за ссоры с Киевом

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Shutterstock

Правящая партия Польши «Право и Справедливость» (ПиС) рискует лишиться поддержки избирателей из-за ссоры с Украиной, пишет Politico.

В публикации приводятся результаты опросов общественного мнения, согласно которым помощь Украине по-прежнему пользуется сильной поддержкой. В частности, около трех четвертей поляков желают принять беженцев.

По словам главы Института по связям с общественностью, аналитического центра в Варшаве Яцека Кухарчи, риск обусловлен тем, что избиратели ПиС в целом поддерживают проукраинскую политику, и быстрое изменение позиции может быть трудно объяснить.

Отмечается также, что конфликт Варшавы и Киева из-за блокировки поставок зерна подрывает главную внешнеполитическую победу нынешнего правительства Польши после многих лет ожесточенных конфликтов с Евросоюзом и другими ключевыми партнерами по поводу верховенства закона, свободы СМИ и отступления от демократических стандартов.

15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.

Министр агрополитики Украины Николай Сольский договорился с польским коллегой Робертом Телусом разработать вариант взаимодействия по экспорту на фоне скандала с зерном.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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