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Азербайджан рассматривает возможную амнистию для карабахских военных

Reuters: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских военных

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских военных формирований, которые сложат оружие. Об этом сообщает Reuters.

При этом Гаджиев отметил, что в настоящее время некоторые отдельные группы армий и офицеры публично заявили о том, что они не примут условия Баку и будут продолжать сопротивление.

Советник президента Азербайджана добавил, что армяне Карабаха обратились за гуманитарной помощью. По его словам, в пятницу в регион будут доставлены три груза. Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан желает мирной реинтеграции карабахских армян.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о достижении всех целей в операции в Нагорном Карабахе и обвинил Ереван в том, что конфликт в регионе завершился военным путем.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН говорил о том, что Армения и Азербайджан должны наладить мирные отношения.

Ранее в Баку дали совет Еревану после операции в Карабахе.

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