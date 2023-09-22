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Лавров обратился к Гутерришу по Украине

Лавров призвал Гутерриша не втягивать ООН в политизированные идеи по Украине

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не втягивать организацию в политизированные инициативы по Украине. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

«В адрес Гутерриша обращен призыв предотвращать втягивание представителей ооновских структур в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса», — сказано в сообщении.

22 сентября пресс-служба ООН сообщала, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций провел встречу с главой МИД России, в ходе которой они обсудили конфликт на Украине.

Накануне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций на заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступил с обвинениями России в проведении внесудебных наказаний на Украине, при этом не приведя никаких конкретных доказательств.

До этого Гутерриш призывал не делать из ООН «козла отпущения» и не винить ее в украинском конфликте.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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