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В США заявили, что Зеленский слушал выступление Байдена на ГА ООН без особого интереса

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский слушал речь Байдена без особого интереса

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Alina Smutko/Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что собравшиеся на Генеральной Ассамблее ООН слушали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена без особого интереса.

Он обратил внимание, что присутствующие в зале смотрели в свои телефоны и не уделяли речи главы Белого дома должного внимания.

Как считает экс-разведчик, президент Украины Владимир Зеленский также слушал выступление американского лидера на Генассамблее ООН без особого интереса.

«А у Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак. В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно», — сказал Шаффер.

Ранее Байден на Генассамблее ООН заявил, что Россия «стоит на пути» к миру на Украине.

До этого Зеленский говорил, что Байден мог бы закончить украинский конфликт за пять минут.

Ранее Трамп назвал Байдена «сумасшедшим».

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