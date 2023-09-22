В Армении потребовали развернуть миссию ООН в Карабахе

В ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал осудить бои и удары по гражданской инфраструктуре в Карабахе и немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в этом регионе.

«Я обращаюсь к Совету Безопасности с просьбой принять срочные меры. Осуждаю возобновление боестолкновений и атаки на гражданские объекты и инфраструктуру. Требую полного соблюдения обязательств по международному гуманитарному праву и незамедлительного развертывания межведомственной миссии ООН в Нагорном Карабахе для мониторинга и оценки ситуации в области прав человека, гуманитарной помощи и безопасности», — заявил представитель Армении.

Нагорный Карабах — населенный преимущественно армянами анклав на территории Азербайджана. Единственной связующей артерией анклава с Арменией является Лачинский коридор.

Республика Нагорный Карабах (самоназвание Арцах) провозгласила независимость в 1991 году, но не получила признания со стороны государств — членов ООН, даже Армении. На протяжении почти 30 лет республика фактически находилась вне контроля Баку, на ее территории действовал местный режим, который поддерживался Ереваном. Стабилизацией ситуации в регионе занимался российский миротворческий контингент, однако перестрелки между армянской и азербайджанской стороной в регионе почти не прекращались.

Ситуация обострилась в мае 2020 года. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.