Постпредство РФ заявило о заинтересованности России в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Россия заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

«Российская Федерация продолжает играть ведущую роль в процессе содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе», — сказал зампостпреда.

По его словам, в настоящее время абсолютном приоритетом является недопущение возобновления боевых действий в Карабахе и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.

До этого новостное агентство Trend сообщило о завершении переговоров в Евлахе, ключевой темой которых стала реинтеграция армян Нагорного Карабаха с соблюдением принципов Конституции и законодательства Азербайджана.

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей антитеррористической операции в Нагорном Карабахе и восстановлении суверенитета страны.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.