Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Пентагон. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Других подробностей на данный момент не приводится.

До этого газета Politico писала, что украинский лидер вместе с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым планируют 21 сентября посетить Пентагон. По данным издания, в ходе визита представители Киева проведут переговоры с главой американского военного ведомства Ллойдом Остином. Кроме того, ожидаются встречи с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли и другими руководителями армии государства.

Зеленский приехал в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В прошлый раз украинский лидер быв в столице Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед конгрессом с разрешения бывшего спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси.

Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти заявлял, что отклонил просьбу украинского лидера выступить на совместном заседании американского парламента, передает NBC News. По его словам, для этого нет времени, учитывая напряженную законодательную неделю.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.