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В Армении решили заставить кабмин уйти в отставку голодовкой

Армянские политики объявили голодовку для отставки правительства

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David Mdzinarishvili/Reuters

Протестующие у здания парламента Армении в центре Еревана решили объявить массовую голодовку, заявил один из организаторов акции, глава партии «Демократическая консолидация» Сурен Петросян, передает ТАСС. По его словам, этот шаг является ответом на ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Мы объявляем массовую голодовку, требуя, чтобы все слои нашего общества — духовенство, политики, интеллектуалы, спортсмены — объединились вокруг повестки борьбы. В Арцахе [непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НРК)] уже год голодают, поэтому мы тоже идем на этот шаг. Мы не требуем отставки властей, они должны уйти под общенациональным давлением», — пояснил Петросян.

Как отмечает ТАСС, к голодовке Петросяна присоединились ряд армянских политиков, протестующих у парламента республики. Акции протеста в центре города продолжаются с 19 сентября — даты начала азербайджанской военной операции в Карабахе, которая закончилась через день фактической капитуляцией сил НКР.

Ранее премьер-министру Армении Николу Пашиняну предрекли отставку в ближайшие два месяца.

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