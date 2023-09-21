В Армении решили заставить кабмин уйти в отставку голодовкой

Протестующие у здания парламента Армении в центре Еревана решили объявить массовую голодовку, заявил один из организаторов акции, глава партии «Демократическая консолидация» Сурен Петросян, передает ТАСС. По его словам, этот шаг является ответом на ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Мы объявляем массовую голодовку, требуя, чтобы все слои нашего общества — духовенство, политики, интеллектуалы, спортсмены — объединились вокруг повестки борьбы. В Арцахе [непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НРК)] уже год голодают, поэтому мы тоже идем на этот шаг. Мы не требуем отставки властей, они должны уйти под общенациональным давлением», — пояснил Петросян.

Как отмечает ТАСС, к голодовке Петросяна присоединились ряд армянских политиков, протестующих у парламента республики. Акции протеста в центре города продолжаются с 19 сентября — даты начала азербайджанской военной операции в Карабахе, которая закончилась через день фактической капитуляцией сил НКР.

Ранее премьер-министру Армении Николу Пашиняну предрекли отставку в ближайшие два месяца.