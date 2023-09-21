Началась встреча представителей Карабаха и Азербайджана в Евлахе

Началась встреча представителей капитулировавшего 20 сентября Нагорного Карабаха и Азербайджана в Евлахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что темой встречи станет реинтеграция армянского населения Нагорного Карабаха на основе Конституции Азербайджана. Переговоры будут проходить в закрытом режиме. Известно, что Баку будет представлять депутат парламента Азербайджана Рамин Мамедов.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алиева обеспечить гарантии прав и безопасности жителей Карабаха.

Нагорный Карабах — населенный преимущественно армянами анклав на территории Азербайджана. Единственной связующей артерией анклава с Арменией является Лачинский коридор.

Республика Нагорный Карабах (самоназвание Арцах) провозгласила независимость в 1991 году, но не получила признания со стороны государств—членов ООН, даже Армении. На протяжении почти 30 лет республика фактически находилась вне контроля Баку, на ее территории действовал местный режим, который поддерживался Ереваном. Стабилизацией ситуации в регионе занимался российский миротворческий контингент, однако перестрелки между армянской и азербайджанской стороной в регионе почти не прекращались.

Ситуация обострилась в мае 2020 года. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.