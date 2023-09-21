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Президент Ирана рассказал, что затягивает российско-украинский конфликт

Раиси: конфликт на Украине затягивают западные поставки оружия Киеву

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Ирана Эбрахим Раиси в рамках пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что поставки западными странами оружия Киеву затягивают российско-украинский конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

«Оружие Украине поставляют государства Североатлантического альянса. Те, кто извлекают выгоду из конфликта, не хотят его завершения», — заявил Раиси.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна начала активно вооружаться, чтобы обеспечить собственную безопасность, поэтому поставки оружия Украине были прекращены.

Ранее сенатор-республиканец Джеймс Вэнс заявил, что США не могут одновременно помогать с вооружениями Украине и Тайваню. По его словам, оборонно-промышленный комплекс государства просто не справится с подобной нагрузкой, поэтому Вашингтону нужно сделать выбор.

Накануне бывший премьер-министр Словакии, председатель оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что страна откажется от поставок вооружений в зону украинского конфликта, если фракция получит места в составе нового правительства.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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