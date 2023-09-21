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Премьер Ирака намерен до конца года посетить Москву

Премьер Ирака Хусейн намерен до конца года посетить Москву

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Премьер-министр Ирака выразил надежду на посещение России до конца года, как заявил глава иракского МИД Фуад Хусейн в интервью РИА Новости. Он отметил, что планируется организовать визит в ближайшие месяцы. Это заявление было сделано Хусейном на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.

В июле российский посол в Багдаде Эльбрус Курташев сообщил, что иракский премьер-министр принял приглашение посетить Россию, однако дата визита еще не определена. По словам главы дипмиссии РФ, такая поездка предоставит возможность для высокоуровневых обсуждений интересующих обе страны вопросов, включая политические и экономические аспекты.

Ранее Хусейн заявил, что отношения Багдада и Москвы имеют давнюю историю и остаются сильными, несмотря на санкции и изменения в политической среде, спровоцированные конфликтом на Украине. По его словам, российско-иракские отношения всегда находились на хорошем уровне. Он добавил, что российско-украинский конфликт повлиял на всю политическую среду, а в отношении Москвы были применены санкционные меры.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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