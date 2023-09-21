В МИД Ирака оценили отношения Багдада с Москвой

Глава Министерства иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что отношения Багдада и Москвы имеют давнюю историю и остаются сильными, несмотря на санкции и изменения в политической среде, спровоцированные конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российско-иракские отношения всегда находились на хорошем уровне. Он добавил, что российско-украинский конфликт повлиял на всю политическую среду, а в отношении Москвы были применены санкционные меры. «Однако наши связи по-прежнему сильны», — подчеркнул Хусейн.

Затрагивая тему предстоящего выступления премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани на мероприятиях Генассамблеи ООН, он сообщил, что лидер страны намерен коснуться в нем ситуации в арабской республике, а также сфокусировать внимание на вопросах региональной и международной безопасности.

До этого иракский художник Хуссейн Аль-Джаман, живущий и работающий в Москве, назвал плюсы жизни в России.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».