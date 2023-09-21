В Белом доме оценили поддержку США Украине

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США дали украинской стороне все, что та просила для проведения контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все, что, как говорили украинские военные, им нужно для проведения этого контрнаступления, они получили от США, от наших союзников и партнеров», — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что американская поддержка является беспрецедентной и исторической, а также добавил, что она в значительной степени обеспечивает прогресс операции.

До этого специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала американские власти пересмотреть свое решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов.

12 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не исключают новых поставок Украине кассетных боеприпасов.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что США рискуют спровоцировать эскалацию украинского конфликта, если примут решение передать Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.