В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал США пересмотреть свой подход к украинскому конфликту и признать новые границы.

По его мнению, Россия стремится защититься от потенциальной угрозы, которую Соединенные Штаты могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Он призвал Белый дом сохранять спокойствие и понять сложившуюся ситуацию. Он также отметил, что карты будут перераспределены и произойдет обмен территориями, что приведет к завершению дискуссии.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский раздражен звучащими в Вашингтоне идеями о возможном перемирии под давлением США. Он предположил, что в приватных беседах требуют от Зеленского заморозить конфликт, поскольку продолжение боевых действий стало невозможным. Так Макгрегор прокомментировал выступление украинского лидера на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.