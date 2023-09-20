Польша прекратила поставлять Украине оружие

Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно перевооружается, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире канала Polsat.

«Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения, исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что Варшава признает принцип «Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться».

Глава польского кабмина также сказал, что в настоящее время отношения с Украиной «находятся в тяжелом состоянии» после последних высказываний высших должностных лиц и украинского лидера.

До этого польский политик Славомир Менцен предложил запретить транзит западного оружия на Украину в ответ на политику Киева по возможному запрету импорта фруктов и овощей.

Отношения Польши и Украины обострились после отказа польских властей отменить ограничения на поставки украинской сельхозпродукции.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.