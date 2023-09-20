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Конгрессмен запросил у Пентагона данные о возможном финансировании «Азова»*

Конгрессмен Госар высказал опасения о поступлении денег США в батальон «Азов»

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Global Look Press

Американская помощь Украине может в нарушение законодательства поступать в националистический батальон «Азов» (организация запрещена в России), заявил в обращении к госсекретарю Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину конгрессмен Пол Госар, передает РИА Новости.

Госар обратил внимание, что бойцы «Азова» создали обособленные вооруженные формирования, такие как «Кракен» или 3-я отдельная штурмовая бригада, но они также включены в состав украинской армии и Национальной гвардии, а значит средства США, направляемые Украине, могут поступать и в этот батальон.

«Для США аморально и противозаконно посылать деньги нацистскому режиму», — написал Госар в письме.

При этом конгрессмен отметил, что военизированные формирования «Азова» остаются «нацистскими, даже когда меняют названия». Госар также выразил мнение, что «Украина, возможно, дурит американский народ», злоупотребляя законодательством для обеспечения «Азова» оборонным содействием США.

В США действует запрет на оказание помощи «Азову» из-за его идеологии и деятельности.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

*   организация запрещена в России
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