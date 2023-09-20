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Лавров высказался об идее принять Украину в ряды ЕС

Лавров: Боррель предлагает принять в ряды Евросоюза нацистов вне очереди

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РИА «Новости»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять в ряды Европейского союза Украину вне очереди, а Сербия и Турция должны ждать десятилетиями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Сейчас звучат призывы из Брюсселя расширять членский состав ЕС как можно скорее, включая, в частности, балканские страны. Но главный пафос не про Сербию, не про Турцию, которые десятилетиями ведут безнадежные переговоры о вступлении, а про Украину», — сказал он.

Министр отметил, что Боррель высказывался о необходимости как можно скорее принять Украину в Евросоюз. При этом, по словам главы евродипломатии, если бы не конфликт, то у Киева на вступление ушли бы годы.

«Сербия, Турция и прочие подождут, а вот нацистов принимаем в ряды Евросоюз вне очереди», — заключил Лавров.

17 сентября президент Сербии Александар Вучич заявлял, что Европейский союз, который в ускоренном порядке инициировал процесс принятия Киева в организацию, демонстрирует стране поддержку, которой никогда не пользовались Балканы.

В начале сентября в Киеве сообщали о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, ход украинского конфликта определит политические сроки по предоставлению Киеву членства в ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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