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В России рассказали, что поняли в НАТО по СВО

В делегации РФ заявили, что у НАТО нет сомнений в достижении Москвой целей СВО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В странах – участницах Североатлантического альянса есть понимания того, что Россия реализует задачи, поставленные в рамках специальной военной операции на Украине, считает член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Об этом она сказала в рамках пленарной сессии форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.

«Достоверно известно: ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут реализованы, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России потерпят крах», — отметила Жданова.

Она добавила, что российская операция показала ряд моментов мировым государствам, в том числе неспособность западных вооружений и тактики обеспечить Украине превосходство на поле боя. Жданова подчеркнула, что экономика России выдержала удар санкционного блицкрига недружественных государств.

Ранее в России заявили о «прочищении голов русофобов» на Западе.

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