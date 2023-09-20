В Госдуме прокомментировали запрет посещения зоны боевых действий для депутатов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что ему неизвестно о запрете для депутатов и сенаторов посещать территории в зоне специальной военной операции на Украине. Ранее о таком ограничении сообщил Telegram-канал Baza. По словам Милонова, для него в ближайшее время этот вопрос неактуален.

«Возможно, если он есть, я с ним не ознакомлен. 100% могу сказать. Я не видел такого документа, просто не могу сказать. Вопрос просто в ближайшее время неактуален для меня, поэтому не могу сказать, есть какие-то ограничения или нет», — сказал он.

Депутат добавил, что вернулся из зоны спецоперации утром 8 сентября. Он также отметил, что планирует еще раз посетить зону боевых действий, но пока не готов говорить об этом.

20 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что в начале сентября в ходе заседания Совета безопасности было принято решение, согласно которому теперь депутатам и сенаторам запрещено ездить на территории в зоне специальной военной операции. По данным канала, выезд будет разрешен, только если поездка «будет способствовать спасению человеческих жизней».

В июле 2023 года сообщалось, что депутатам Госдумы запретили поездки в зону проведения спецоперации без разрешения главы Минобороны Сергея Шойгу или начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

Ранее Мэр Воркуты сообщил, что отправится служить по контракту.