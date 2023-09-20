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В Кремле заявили об отсутствии оснований говорить об этнических чистках в Карабахе

Песков: в Кремле не видят оснований говорить об этнических чистках в Карабахе

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что в Москве пока не видят оснований для того, чтобы говорить об «этнических чистках» в Нагорном Карабахе.

Представитель Кремля отметил, что для этого существуют прямые контакты, в ходе которых российская сторона доносит свою возможную озабоченность.

До этого посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян заявлял, что президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и другие главы стран Запада терпимо отнеслись к «этническим чисткам» в Нагорном Карабахе.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, целью операции является пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что армянское население Нагорного Карабаха «в теории» может жить в составе Азербайджана, и назвал диалог крайне важным для урегулирования данного вопроса.

Ранее в МИД Армении обвинили политиков Запада в причастности к этническим чисткам.

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