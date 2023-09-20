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В Польше объяснили отмену встречи Дуды и Зеленского

В канцелярии Дуды связали отмену встречи с Зеленским графиком президента Польши

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Kacper Pempel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда не смог найти времени для встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявил министр канцелярии польского лидера, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач, передает PAP. По его словам, график политика оказался слишком загруженным.

«Из-за затянувшихся выступлений [на ГА ООН] президентов Бразилии и США [Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Джо Байдена] время выступления Анджея Дуды передвинулось. Из-за этого организовать эту двустороннюю встречу [с Зеленским] не получилось», — пояснил Пшидач.

Он добавил, что диалог двух лидеров должен был состоятся 19 сентября. Пшидач подчеркнул, что в настоящее время у Дуды в графике окна для встречи с Зеленским.

Польские СМИ сообщили об отмене переговоров Дуды и Зеленского накануне. Сам диалог рассматривался как важный на фоне украино-польских противоречий по зерновому вопросу — Варшава ввела запрет на поставки сельхозпродукции Киева, чтобы защитить внутренний рынок от дешевого продукта.

Ранее Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим.

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