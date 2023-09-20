В Госдуме увидели в словах Дуды подтверждение потребительского отношения Запада к Украине

Президент Польши Анджей Дуда, сравнивая Украину с утопающим, который тянет остальных на дно, подтверждает потребительское отношение Запада к Украине. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

«Такое ощущение, что Польша хочет перехватить инициативу у Украины и возглавить кампанию под названием «анти-Россия». Украина была выбрана как плацдарм, а Польша, по-моему, уже ревнует. Дуда говорит о том, что Украина взвалила на себя неподъемное бремя», — отметил Шхагошев.

По его мнению, такие заявления Польши указывают на наличие «конкуренции» польской стороны с Украиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление польского лидера, заявила, что западные государства, в частности Польша, помогли Украине попасть в текущую ситуацию. Она уточнила, что «на глубину» страну помогали скидывать Польша и НАТО.

Захарова добавила, что при наличии таких «спасителей» тонущее государство ждет неважный исход. По ее мнению, Киеву стоило уточнить «правила игры» еще на берегу.

Ранее посла Украины вызвали в МИД Польши.