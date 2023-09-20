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В США обрисовали перспективы Зеленского

Американский журналист Хинкл заявил, что для Зеленского близится жесткий финал

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского в будущем ждет не самый завидный финал. В интервью RT он сравнил судьбу лидера Украины с историей главы экстремисткой группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усамой бен Ладеном как бывшего агента влияния США.

«Думаю, есть вероятность (хотя может, я и не прав), что для Зеленского близиться жесткий финал. То есть украинское контрнаступление <…> — самоубийственная миссия. На улицах Одессы, Львова и Киева люди должны протестовать против действий правительства, которое посылает их мужей, отцов, братьев и сыновей на фронт», — отметил Хинкл.

Он добавил, что ситуацию сдерживают лишь опасения населения из-за возможной жесткой реакции властей, в том числе со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее в США указали на рост количества недовольных «хамской дипломатией» Зеленского.

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