Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные государства, в частности Польша, помогли Украине попасть в текущую ситуацию. Так в своем Teleream-канале она отреагировала на слова польского лидера Анджея Дуды о том, что Киев похож на утопающего человека, который может утянуть своих спасителей за собой.

«Никогда я не была так согласна с Дудой, как после этого заявления. Все так и есть. Не хватает небольшого, но очень важного уточнения. «На глубину» Украину помогала скидывать в том числе и официальная Варшава, регулярно участвовавшая в смене режимов в этой стране. А чтобы украинский сосед уже точно не всплыл, все НАТО, включая сердобольных польских властей, привязывают к его ногам что потяжелее: снаряды, дроны, танки», — написала Захарова.

Она добавила, что при наличии таких «спасителей» тонущее государство ждет неважный исход. Захарова подчеркнула, что Киеву стоило уточнить «правила игры» еще на берегу.

Ранее в США заговорили о новой версии украинской государственности.