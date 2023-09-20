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Помощник Медведева назвал Россию гарантом существования Армении

Помощник Медведева Осипов назвал Россию гарантом существования Армении и армян

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Помощник заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов прояснил, что имел ввиду политик в своем вчерашнем посте о ситуации в Нагорном Карабахе.

Накануне Медведев в свете обострения ситуации в регионе припомнил в своем Telegram-канале «коллеге из братской страны» заигрывания с НАТО и демонстративную поездку его жены «к врагам» России. Он имел в виду премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супругу Анну Акопян. По словам политика, однажды этот «коллега» сказал ему: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете».

«Если кто не понял, то Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства и армян как нации. Так уж Господь управил», — сказал Осипов в интервью РИА Новости.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Минобороны Российской Федерации призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
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